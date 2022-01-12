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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

İlk 5 yıldızlı deve oteli açıldı

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:00
Suudi Arabistan’da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı otelinin açıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan Deve Kulübünün sosyal medya hesabında, develere 5 yıldızlı hizmet sunacak otelin tanıtım videosu yayımlandı. Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen otelin 120 odalı olduğu bilgisi verilen videoda, 50 çalışan ile develerin korunması, bakım ve hizmetinin sağlandığı belirtildi. Otelde, develer için sıcak süt, özel yemek öğünleri ile oda servisinin bulunduğu kaydedilen videoda, develerin dış görünüşlerinin güzelleştirilmesi gibi özel hizmetlerin de verildiği aktarıldı. Videoda ayrıca otelde bir gecelik konaklama ücretinin 400 Suudi Arabistan riyali ( yaklaşık 107 dolar) olduğu belirtildi.

AA

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