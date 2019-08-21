İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'den Türkiye'ye 'demokrasi' çağrısı

Britanya İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması kararına tepki göstererek, Türkiye'yi 'insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı olmaya' çağırdı.

HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ve buna karşı yapılan eylemlere yönelik polis müdahalesine bir tepki de Britanya İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'den geldi.

Corbyn, Twitter hesabından açıklama yaparak HDP'li siyasetçiler ve eylemcilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söylerken, "Türkiye insan haklarına, hukukun üstünlüğüne saygı duymalı ve demokrasisini baltalamamalıdır" dedi.

