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3 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

İngiltere Başbakanı: İran saldırının sonuçlarıyla yüzleşmeli

02 Ağustos 2021, Pazartesi 21:37
İngiltere Başbakanı Johnson, İran'ın İsrailli bir şirkete ait gemiye düzenlediği saldırının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Saldırıda gemide yer alan bir İngiliz vatandaşı ölmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait bir gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlendiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğinin altını çizen Johnson, "Bu, ticari gemiciliğe karşı açıkça kabul edilemez ve çirkin bir saldırıydı. (Gemideki mürettebattan) Bir İngiliz vatandaşı öldü. İran'ın ve diğer tüm ülkelerin, dünya çapında seyrüsefer serbestisine saygı duyması kesinlikle hayati önem taşıyor ve İngiltere bu konuda ısrarını sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu

İngiltere, geminin saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tutmuş ve söz konusu saldırıyı kınamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, "Mercer Street" isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını söylemişti.

Raab, "Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler: İngiltere Başbakanı, İran, saldırı
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