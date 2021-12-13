İngiltere'de 3. doz aşı kampanyası başlatıldı

İngiltere'de artan Omicron vakaları nedeniyle 5 aşamalı koronavirüs salgını alarm düzeyi 3'ten 4'e yükseltildi. 4. düzey, bulaşıcılığın yüksek ve sağlık hizmetlerine olan baskının geniş çaplı ya da artışta olduğu anlamına geliyor.

Son verilere göre İngiltere'de tespit edilen Omicron varyantına bağlı vaka sayısı 3 bini geçti. Ancak bilim insanları varyantın toplumdaki yayılımının bu sayısının çok üstünde olduğu tahmininde bulunuyor.

Ülkedeki üst düzey sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada Omicron varyantının halk sağlığı ve genel sağlık hizmetlerini hızla artan şekilde tehlikeye attığını belirtti ve "Erken verilere göre Omicron varyantı Delta'dan daha hızlı yayılıyor ve aşıların semtomatik Covid-19 hastalığına karşı koruma düzeyi azaldı" açıklamasında bulundu.

Mevcut aşılarının Omicron'a karşı yeterince korumadığı bilgisi hükümeti harekete geçirdi. Başbakan Boris Johnson dün akşam televizyon ekranlarından halka seslenerek "Omicron'un size zarar veremeyeceğini düşünme hatasına düşmeyin" uyarısında bulundu.

"Salgınla mücadelemizde yeni Omicron varyantı nedeniyle maalesef acil bir durumla karşı karşıyayız" diyen Johnson Omicron'a karşı hükümetin eylem planını açıkladı. Plana göre hükümetin stratejisinde artan vakalar karşısında kısıtlamaların arttırılmasından çok aşılama kampanyasına hız verilmesi öncelikli.

Hedef, 23 milyon kişiye yıl sonuna kadar üçüncü doz aşıların tamamlanması

İki doz Covid-19 aşısının yeterli koruma sağlamadığının anlaşıldığını belirten Johnson, bilim insanlarının üçüncü ya da takviye/güçlendirici dozun koruma düzeyini artrıracağı kanaatinde olduğunun altını çizdi.

Bu bilgiden hareketle takviye aşı için dev bir kampanya başlatan Johnson, ikinci dozlarının üzerinden üç ay geçen 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere yıl sonundan önce Covid-19 güçlendirici dozlarının sunulacağını duyurdu.

Şu anda 23 milyon doza yakın kişinin üçüncü aşısını yaptırdığı ülkede bu hedef doğrultusunda 23 milyon kişiye daha yıl sonuna kadar üçüncü doz aşı vurulması amaçlanıyor. Bu da günde yaklaşık bir milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor.

Hükümet bu büyük lojistik yükün altından kalkmak üzere ordunun devreye gireceğini, ilave aşılama merkezleri ve mobil ünitelerin kurulacağını, kliniklerin çalışma saatlerinin uzatılacağını ve binlerce gönüllünün aşı yapmak üzere eğitileceğini açıkladı.

Hükümet, ayrıca İngiltere için geçerli bu hedeflerin İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da hayata geçirilmesi için destek vereceklerini duyurdu.

Öte yandan kampanyaya hız verilebilmesi için bazı tıbbi randevuların ertelenebileceği belirtildi.