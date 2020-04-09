"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

İngiltere'de de henüz zirve görülmedi

09 Nisan 2020, Perşembe 21:23
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 olurken, henüz zirvenin görülmediği bildirildi.

Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 97'den 7 bin 978'e çıktığını açıkladı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 16 bin 784 olduğunu duyurdu. 

Bugün acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ettiğine dikkati çeken Raab, kısmi karantina uygulanmasına devam edilmesinin önemine vurguladı. 

Hükümetin kısmi karantinanın sonuçlarını tam olarak öğrenmeye çalıştığını, ilk değerlendirmelerin salgınla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Raab, "Virüste henüz tepe noktasına ulaşmadık, bu yüzden uyguladığımız önlemleri kaldırmak için hala çok erken." dedi. 

En önemli önceliğin hala hayat kurtarmak ve koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu belirten Raab, "Elde ettiğimiz ilerlemeleri kaybetmemeliyiz, pek çok insanın yaptığı fedakarlıkların boşa gitmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda üçüncü geceyi geçiren Başbakan Johnson'ın iyileşmeye devam ettiği ve moralinin yerinde olduğu belirtildi. 

Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri, İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda oksijen tedavisi uygulanan Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.

AA

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizliği derinleştirmeyin

    Korona ihracatı da vuruyor

    KHK’lıya ikinci etapta evet

    İşçiyi işten çıkarmayın

    Allah’a hesap vereceğiz

    Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

    'Bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir'

    Erzurum'da 6 mahalle karantinaya alındı

    İngiltere'de de henüz zirve görülmedi

    '138 bin kişi karantinada'

    İtalya'da ölen doktor sayısı 100'ü geçti

    Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltılar var

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: 'Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu'

    'Almanya'da 50 binden fazla kişi iyileşti'

    Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor öldü

    'Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz'

    Dünya genelinde ölü sayısı 100 bine yaklaştı

    Avrupa Basketbol Şampiyonası da ertelendi

    Son 24 saatte 1890 ölüm: ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve demokrasi mücadelesi
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası” âdil ve insaflı olmalı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’nın siyaseti Erdoğan’la devam ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın açtığı duâ musluğu
    Ali FERŞADOĞLU

    Yine de ölümden korkuyorum, ama!..
    Faruk ÇAKIR

    Rehavete yer yok
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallahü ve ni’mel vekil-2
    Bayram ASLAN

    Şimdi dua etme zamanı
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya Camiası ve fitne tuzakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.