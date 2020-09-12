"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 9 ölüm daha

12 Eylül 2020, Cumartesi 19:27
İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 41 bin 623'e ulaştı.

Son 24 saatte ise 3 bin 497 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 365 bin 174'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 haftada günlük ortalama 3000 oldu.

AA

Etiketler: İngiltere, koronavirüs
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 1509 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

    Rusya, koronavirüs aşısını dağıtmaya başladı

    Selim Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Mike Pompeo Taliban liderleri ile görüştü

    İngiltere’de ‘bölünme’ endişesi

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1128 ölüm daha

    Yunan polisinden mültecilere biber gazlı müdahale

    Ders notları için 20 kilometre yol yürüyorlar

    Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı

    KKTC'den ABD Dışişleri Bakanına tepki

    NATO'dan 'Afganlar arası barış' açıklaması

    Adana'daki söndürme çalışmaları devam ediyor

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da küresel salgının 24 saati

    ABD'de orman yangınları devam ediyor: 'Toplu ölümler bekliyoruz'

    Sergen Yalçın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı!

    Darbelerle ayırımsız hesaplaşılmalı

    Van Şehitleri dualarla...

    Krediler zenginlere yaradı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat'tan 15-20 Temmuz'a gençlik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Zamanımız daha da daralıyor
    Rüstem GARZANLI

    Şeyh Fudayil Sevgili’nin Bediüzzaman’a gönderdiği mektup
    H. Muharrem OKUR

    Gönenli Mehmet Efendi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahtekârları deşifrenin yolu şeffaflıktır
    Ahmet BATTAL

    Demokratların cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetten hakkıyla istifade, iman iledir
    Ali HAKKOYMAZ

    Duâ: İnsanın en güzel fotoğrafı
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaflık olmazsa fakirlik bitmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.