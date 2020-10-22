İngiltere'den 'Arakan' çağrısı: Acılarına sırt çevirmeyin

İngiltere, Myanmar yönetiminin şiddet politikaları yüzünden topraklarını terkederek Bangladeş'e sığınan Arakanlılar için 47,5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını belirterek, dünyaya "Arakanlıların acılarına sırt çevirmeyin" çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde 860 bin Arakanlının eğitim ve çalışma imkanı olmadan zor şartlarda yaşadığı belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve doğal afetlerin bölgedeki sığınmacıların durumunu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, Bangladeş'e Arakanlıların durumunun iyileştirilmesi için 47,5 milyon sterlinlik yardım yapılacağı kaydedildi. Arakanlı sığınmacılara gıda, sağlık, su tedarikinin yanı sıra psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanacağı bildirildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cox's Bazar'daki Arakanlı sığınmacıların "hayal edilemeyecek kadar büyük" zorluklarla karşılaştığını ve bu insanların çoğunun şiddet mağduru olduğunu belirtti. Arakanlılara şiddet uygulayanlara karşı gerekli yaptırım kararlarını aldıklarını belireten Raab, hazırladıkları ekonomik destek paketinin kamplardaki sığınmacıların hayatını kolaylaştıracağını ve Bangladeş'in Kovid-19 salgını ve doğal afetlerle mücadelesine yardımcı olacağını kaydetti. Raab, "Bugün dünyayı Arakanlıların çektiği acılardan uzaklaşmamaya ve şiddet yüzünden terk ettikleri evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekli önlemleri almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı. AA

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