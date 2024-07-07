İngiltere Ruanda planından vazgeçti

İngiltere’de görevi Cuma günü devralan Başbakan Keir Starmer, ayağının tozuyla, bir önceki hükümetin Ruanda’ya sınır dışı planlarının iptal edildiğini açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre Starmer, bir önceki hükümetin sığınmacıları Afrika ülkesi Ruanda’ya sınır dışı etme planlarını hayata geçirmeyeceklerini söyledi. Bu arada, Türkiye ile Ruanda arasında turizmin geliştirilmesi maksadıyla imzalanan anlaşma, Britanya’nın göçmenleri bu ülkeye gönderme planı sebebiyle tartışma konusu olmuştu. Haber Merkezi

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