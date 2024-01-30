İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen "soykırıma" devam ediyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’nde “öldürme oranını sürdürdüğü ve soykırıma devam ettiğini” belirtti.

Euro-Med'den yapılan açıklamada, UAD’nin İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmettiği 26 Ocak’tan sonraki 48 saat içinde 373’ten fazla Filistinliyi öldürdüğü ve 643’ten fazla kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail’in dünyanın en yüksek mahkemesinin kararlarını hiçe saydığı, uluslararası hukuk ve yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, “savaş suçu, insanlığa karşı suç ve Filistinlilere yönelik soykırım dahil olmak üzere korkunç ihlaller işlemekte ısrar ettiği” kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in aralıksız devam eden saldırılarında sivil evlerin yıkılması ve zorla yerinden edilenlerin öldürülmesinin yanı sıra Gazze’nin sağlık sisteminden geri kalan yapılara da saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze’de “öldürme oranını sürdürdüğü” kaydedilen açıklamada, mahkemenin kararlarına yönelik herhangi bir bağlılık göstermediği ve sivilleri hedef almaya ve öldürmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

İsrail kıtlığın şiddetle arttığı Gazze’ye yardımları kasıtlı şekilde engelliyor

Açıklamada, son iki günde Han Yunus’taki Nasir Hastanesi'nin avlusunda daha fazla kişinin gömüldüğü, bölgedeki meydan, okul ve sokaklarda en az 4 toplu ve rastgele mezarların da belgelendiğine işaret edildi.

İsrail’in kıtlığın şiddetli şekilde arttığı Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini kasıtlı şekilde engellediği ve İsrailli yerleşimcilerin de yardımların ulaştırılmasını İsrail polisinin onayıyla engellediği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze’ye ulaşan yardım araçlarının sayısının birkaç gün önce günlük ortalama 100’den 87’ye düştüğü ve bunun da İsrail’in mahkemenin kararlarını göz ardı edişini gösterdiği vurgulandı.

Euro-Med, uluslararası toplumun mahkemenin kararlarına ilişkin bağlayıcı bir karar uygulama konusunda hızla hareket etmesini, derhal ateşkes sağlanması, sivillerin güvenliği ve evlerine geri dönüşünü garanti etmesi ve İsrail’in mahkemenin kararlarını ihlallerini belgelemesini talep etti.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye rapor sunmasına" hükmetti.