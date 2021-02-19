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İnsanların tabiata karşı tahribi intihara yönelik

19 Şubat 2021, Cuma 21:51
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, “HAVA VE SU KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HASTALIKLAR SEBEBİYLE HER YIL YAKLAŞIK 9 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR” DİYEREK, İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE HAREKETE GEÇİLMEZSE GEÇ KALINACAĞINI SÖYLEDİ.

Bİrleşmİş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin can verdiğini belirterek iklim kriziyle mücadelede şimdi harekete geçilmezse geç kalınacağı uyarısında bulundu.

BM Çevre Programı’nın (UNEP) “Doğa ile Barış” raporunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Guterres, doğanın yardımı olmadan “insanlığın gelişmek bir yana hayatta dahi kalamayacağını” söyledi. Çok uzun süredir insanlığın tabiata karşı “intihar” niteliğinde bir savaş sürdürdüğüne dikkati çeken Guterres, bu savaşın oluşturduğu iklim değişikliği, yok olan biyolojik çeşitlilik ve çevre kirliliğinin türleri tehdit ettiğini vurguladı. Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık üçte ikisinin hane kaynaklı olduğuna dikkati çeken Guterres, dünyanın bu yüzyıl içinde 3 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru sürüklendiği söyledi.

Guterres, “Hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişi ölüyor” diye konuştu. İklim kriziyle mücadelede şimdi harekete geçilmezse gecikilmiş olacağı uyarısı yapan Guterres, “Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız.” dedi. Rapora, göre, gezegendeki tahmini 8 milyon bitki ve hayvan türünün 1 mil- yondan fazlası yok olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar her yıl yaklaşık 6,5 milyon erken ölüme seebep olurken, kirli su ise çoğu çocuk 1,8 milyon kişiyi öldürüyor.1,3 milyar insan ise hâlâ yoksul ve 700 milyon kişi açlık çekiyor.

HER YIL 400 MİLYON TON ZEHİRLİ ATIK SULARA KARIŞIYOR

Dünyadaki orman örtüsünün yüzde 10’unun kaybolduğuna dikkat çekilen raporda, her yıl 400 milyon ağır metal, zehirli ve diğer endüstriyel atıkların sulara karıştığı belirtildi. Dünyadaki sulak alanların sadece yüzde 15’inin bozulmadığı kaydedilen raporda, balık nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının maksimum seviyede avlandığına, okyanuslarda 400’den fazla oksijeni tükenmiş bölge olduğuna ve deniz- lerdeki plastik kirliliğinin 1980’den beri 10 kat artığına dikkat çekildi.

AA

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