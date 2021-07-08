İnternet üzerindeki nefret sokaktaki saldırı kadar tehlikeli

Avrupa Konseyi’nin Müslüman Düşmanlığı Özel Temsilcisi Daniel Höltgen’in 8 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmasına katılan Müslüman kuruluşlar, internetteki nefretin sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli olduğunu anlattı.

Avrupa Konseyi’nin Antisemitizm ve Müslüman Düşmanlığı Özel Temsilcisi Daniel Höltgen, 8 Avrupa ülkesindeki Müslüman kuruluşlarının internet üzerinde karşılaştığı nefret söylemiyle ilgili bir araştırma yaptı. Anket yoluyla yapılan araştırmaya katılan Müslüman kurum ve kuruluşları, internet üzerinde maruz kaldıkları nefret ve düşmanlığın sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli olduğunu ifade etti. Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili Berlin’de bir açıklama yapan Höltgen, bunun tehlikeli bir gidişat olduğunu ve sık sık öldürme tehditlerinde bulunulduğunu aktardı. Höltgen, şiddet çağrısının kullanılan kaba ve çirkin dilin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etti. İnternette nefret ve düşmanlık ihtiva eden ifadeler genellikle anonim imza taşıyor. Ancak açık bir adla bu ifadelerde bulunanların ve kimliklerini giz- leme ihtiyacı duymayanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Höltgen, toplumdaki bazı kesimler arasında nefret muhtevalı ifadelerde bulunmanın ve Müslüman toplumuna hakaret etmenin kabul edilebilir görüldüğünü kaydederek Müslümanlara yönelik nefretin aşırı sağcı, ırkçı ya göçmen karşıtı kesimlerden geldiğini belirtti. Anketin yapıldığı sekiz ülke arasında Avrupa’da Müslüman nüfusun yoğun olduğu Almanya, Fransa ve İngiltere de bulunuyor. Avrupa Konseyi’nin Antisemitizm ve Müslüman Düşmanlığı Özel Temsilcisi Höltgen Müslüman kurum ve kuruluşlarının devletin Müslümanları korumada yetersiz kaldığı görüşünü taşıdığını söyledi. Müslümanlara yönelik saldırılara karşı yeterli işlemde bulunulmadığı, soruşturma makamlarında ve kamu yetkililerinde konuyla ilgili bilinç eksikliği olduğu ifade edildi. Birçok siyasetçinin de konuyu ele almaya gönülsüz olduğu belirtildi.

