Irak Başbakanı istifa etmeyi kabul etti

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni seçim yasasının tamamlanmasının ardından ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti. Salih, ülkede bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı konuşmasına, "Hükümet, Anayasa'da belirtildiği gibi herkesi kucaklayan bir yapı olmalı." ifadeleriyle başladı. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Salih, "Yönetimin meşruiyeti, halktan kaynaklanır. Dolayısıyla göstericilerin meşru haklarının yerine getirilmesi için olağanüstü çaba harcayacağım." dedi.

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