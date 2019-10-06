Irak Meclis Başkanı: Talepler yerine getirilmezse bende sokağa ineceğim

Irak Parlamento Başkanı Muhammed el Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılma sözü verdi.

Bağdat'ta basına konuşan Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılacağını söyledi. Halbusi, göstericilerin liderlerine parlamentonun gelecek oturumlarına katılmaları çağrısında bulunarak "Göstericilerin talepleri yerine getirilmemesi durumunda ben de onlarla birlikte sokağa ineceğim" dedi. 'YOLSUZLUK AFETİNİN TERÖRDEN FARKI YOK' Göstericilerden güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeksizin, meşru haklarını istemeye devam etmeleri çağrısında bulunan Halbusi, terörle eş gördüğü yolsuzlukla mücadele sözü verdi. "Yolsuzluk afetinin terörden farkı yok. Yolsuzluğun yılan başlarıyla savaşacağız" diyen Halbusi, hükümetten hesaba çekilmeleri için yolsuzluğun elebaşlarının isimlerini belirlemesini istedi.

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