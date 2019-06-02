Irak'ta 2 Fransıza idam cezası verildi

Irak'taki bir mahkeme terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan iki Fransız vatandaşına idam cezası verdi. Bu kararla birlikte son bir haftada idam cezasına çarptırılan Fransızların sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Iraklı savcılar pazartesi günü 3 zanlının daha mahkemeye çıkacağını belirterek "Elimizde bu iki kişiye idam cezası verecek kadar delil vardı. Bu kişiler IŞİD örgütüne üyeydi." dedi. Karar sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını ancak idam cezasına karşı olduklarını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jeean Yves Le Drian hafta başında basına verdiği röportajda diplomatik bağlarını kullanarak idam cezası alan 4 Fransız vatandaşının infazını önlemeye çalışacaklarını açıklamıştı. Öte yandan Irak mahkemelerinde IŞİD üyesi olmakla suçlanan zanlıların yargı süreci bazı insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Yurt dışından Suriye ve Irak'a gelerek IŞİD adına savaşan bu kişilerie ait ifadelerin işkence altında alındığı ve baskı altında oldukları belirtiliyor. Amerikan ordusunun desteğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDF) geçtiğimiz şubat ayında Suriye'de savaştığı belirlenen 280 yabancı uyruklu şüpheliyi Irak'a teslim etmişti. Bu kişiler arasında 14 Fransız vatandaşı yer alıyor. Terörle mücadele kapsamında alınan idam kararlarının 30 günlük temyiz süresi bulunuyor. Euronews Türkçe

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