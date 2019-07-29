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29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Irak'ta 2 yıl sonra yeniden DEAŞ saldırısı

29 Temmuz 2019, Pazartesi 09:34
Irak'ın Süleymaniye kentinde, DEAŞ, iki petrol kuyusuna saldırdı. DEAŞ'ın hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den beri ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.

Irak ordusuna bağlı Selahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Süleymaniye kentindeki petrol kuyularına hafif silahlarla saldırdığını söyledi. 

Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran teröristlerin enerji alanlarına girişine polislerin karşılık vermesiyle engel olundu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırı sırasında güvenlik görevlilerinden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

DEAŞ'ın ülkede hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.

DEAŞ'lı teröristlere hava harekatı

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde DEAŞ'a ait iki merkezin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

7. Tümen'de görevli muvazzaf subay Mecid el-Yasiri, hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de tüm ülke topraklarının DEAŞ'tan geri alındığını duyurmasına rağmen askeri yetkililer, örgüte bağlı ölü hücrelerin varlıklarını sürdürdüğünü ve münferit saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.

AA

Etiketler: ırak, deaş, terör saldırısı
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