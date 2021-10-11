Irak'ta erken seçime katılım düşük oldu

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 41 olduğu kaydedildi. Seçim sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.
Irak'ta seçimde oy verme işlemi tamamlandı
Irak'ta, Ekim 2019'da, dönemin hükümetine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.
Göstericiler, erken seçim yapılmasını talep ediyordu.
Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet, erken seçim tarihini 10 Ekim 2021 olarak açıklamıştı.
Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.
AA