Irak'ta erken seçime katılım düşük oldu

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 41 olduğu kaydedildi. Seçim sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.

Irak'ta seçimde oy verme işlemi tamamlandı Irak'ta, Ekim 2019'da, dönemin hükümetine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, erken seçim yapılmasını talep ediyordu. Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet, erken seçim tarihini 10 Ekim 2021 olarak açıklamıştı. Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu. AA

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.