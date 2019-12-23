Irak'ta eylemciler açlık grevine başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta eylemciler, taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan göstericiler, Iraklıları istedikleri şekilde bir seçim kanunu kabul edilinceye kadar saat 08.00'de başlattıkları açlık grevine davet etti.

Bu yapılan eylemle barışçıl yoldan Meclis üzerinde baskı oluşturmayı ve talepleri doğrultusunda bir seçim kanunun çıkartılmasını hedeflediklerini belirten göstericiler, şu ana kadar taleplerinin karşılanmadığını vurguladı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e de geçici başbakan atamasında taleplerini dikkate alma çağrısında bulunarak, Meclisteki oylamanın kamuya açık ve televizyondan canlı yayınlanmasını istedi.

Taleplerinin haklı olduğunu ve geri dönmeyeceklerini ifade eden göstericiler, aksi halde yeni yöntemlerle gösteri düzenleyecekleri konusunda yetkilileri uyardı.

Iraklılar 1 Ekim'den itibaren işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.