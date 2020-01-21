Irak'ta ölen gösterici sayısı 6'ya yükseldi

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin öldüğü belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi. Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin öldüğünü aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı. Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. AA

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