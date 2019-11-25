Irak'ta protesto ölümleri devam ediyor

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler hız kesmiyor.

Başkent bağdat dahil birçok kentte yine çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu 13 kişi öldü. Ekim ayında ülkede başlayan protesto dalgasında ölenlerin toplam sayısı 330'u aştı. Nasiriye kentinde protestocular hükümet binalarını ateşe verdi. İçeri gözyaşartıcı gazın sızdığı bir hastane boşaltıldı.Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek mermilerle ateş açtı. Basra kentinde de bir polis aracı ateşe verildi. Protestocular, yolsuzluğa bulaşmakla suçladıkları yöneticilerin istifasını istiyor. Köklü reformlar talep ediyor.

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