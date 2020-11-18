Irak ve Suudi Arabistan, 30 yıldır kapalı sınır kapısını yeniden açtı

Irak ve Suudi Arabistan iki ülke arasında yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Arar sınır kapısını yeniden açtı.

Bu sınır kapısının yeniden açılması, son dönemde Bağdat ve Riyad arasındaki gelişen ilişkilerin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Devrik lider Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgalinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti. İki ülke, Saddam Hüseyin'in devrilmesinden 15 yıl sonra düzenli diplomatik ilişkiye 2017 yılında geçmişti. Suudi Arabistan, sanayi ve tarım alanında İran ve Türkiye’den gelen ürünlerle ihtiyacı karşılanan Irak ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. Euronews Türkçe

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