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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Irak yeniden karıştı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

25 Ekim 2019, Cuma 22:33
Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda, Bağdat'ta 8, Meysan'da 6, Zikar'da 6, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 24 gösterici öldü.

Olaylarda çoğu açılan ateş ve atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişi yaralandı.

Bazı vilayetlerde sokağa çıkma yasağı

Açıklamada ayrıca Divaniye, Meysan, Zikar, Basra ve Babil illerinde ateşe verilen ve zarar gören hükümet ve parti binalarının sayısının 27 olduğu ve söz konusu vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının "yaralı ve şehit sayısını paylaşmayarak, kamuoyuna yanlış bilgi verdiği, şeffaf bilgi paylaşımı ilkesine ve bilgi edinme hakkına aykırı davrandığı" savunulan açıklamada, konuyla ilgili olarak bakanlığa karşı dava açılacağı ifade edildi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti. 

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

Sistani'den kaos uyarısı

Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti. 

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesinin ardından dini mercinin Irak'taki gösterilere ilişkin mesajını okudu. 

Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesinin gerekliliğini vurgulayan Sistani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak saldırmaması gerekirken, kamu ve özel mallara da zarar verilmemesi lazım. Güvenlik güçleri de göstericilere karşı hiçbir şekilde şiddet kullanmamalı ve kaosa yer vermemeli. Güvenlik güçlerine, 'barışçıl gösterilerin vatandaşlara verilen anayasal hak' olduğunu hatırlatmak istiyoruz." 

"Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı"

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi.

Irak hükümetinin, göstericilere yönelik şiddetin araştırıldığı raporunu da eleştiren Sistani, raporun şiddet kullanımındaki gerçekleri ortaya çıkarmadığını belirtti.

AA

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