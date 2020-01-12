"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İran'a sürpriz ziyaret

12 Ocak 2020, Pazar 22:00
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Al Sani'yi tarihi Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçti. 

Al Sani, 2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'ı ilk kez ziyaret ediyor. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Katar'la ilişkilerimizi geliştireceğiz

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, "Katar'la ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. Bazı ülkelerin Katar'a yaptırım uyguladığı dönemlerde Katar'ın yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İki ülkenin siyasi ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden Ruhani, "Ekonomi, ticaret, bilim ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda imkanlara sahibiz. Birkaç aya kadar iki ülke ekonomik iş birliği komisyonu kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ruhani, tüm bölge güvenliği konularında diplomatik ilişkilerin artırılacağını söyledi. 

Katar Emiri Al Sani: İran'la tarihi ilişkilere sahibiz

Öte yandan, Fars Haber Ajansı'na göre, Katar Emiri Al Sani konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesini arzu ettiklerini belirtti. 

Ekonomi ve turizm alanlarında iki ülkenin hedef belirlediğini ifade eden Al Sani, "İran'la tarihi ilişkilere sahibiz. Ülkemize yaptırım uygulandığı günlerde İran'ın yanımızda olmasını hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Bölgede hassas bir dönemden geçildiği süreçte Tahran'da olduğunu belirten Al Sani, tüm sorunların diyalogla çözülebileceği konusunda görüş birliğine sahip olduklarını kaydetti. 

Al Sani'nin, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de bir araya gelmesi bekleniyor. 

AA

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni sistem benimsenmedi

    AİHM tek seçenek değil

    Depreme hazır değiliz

    İran yalanı sorguluyor

    Otomotivde 1.5 yıldır kriz var

    2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

    Fayton sorunu çözüm bekliyor

    Olanlar vicdan yaralıyor

    Türkiye’de evlilik yaşı 30’u aşmadı

    CHP, FETÖ’nün siyasî ayağını Meclis’e getiriyor

    İdlib'de katliamın detayları ortaya çıktı

    Irak’ta ABD üssüne 8 füzeyle saldırı

    İran'a sürpriz ziyaret

    Ameliyatta da görev yaptılar ama kimseye inandıramadılar

    'Minik bedenlere' güçlükle ulaşılıyor

    MSB'den Libya ve İdlib açıklaması

    Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

    Donan Çıldır Gölü'nde "Eskimo" usulü balıkçılık

    Yürek dağlayan bir kare daha!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM tek seçenek değil
    Hasan ŞEN

    İmtihanlardan da imtihan olacağız
    Risale-i Nur'dan

    Namaz tesbihatının ehemmiyeti büyüktür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Dünya bu çılgınlardan kurtulmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı Kutay, Sabahattin Ali’yi de yaktı
    M. Said ZEKİ

    Kötülüğün sıradanlaşması ve hukuk
    Genel

    İran yalanı sorguluyor
    Ali FERŞADOĞLU

    En tesirli nasihat: Lisan-ı hal
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dünden bugüne Nur Camiası’nın tavrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.