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12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İran BM'ye borcunu ödedi, oy hakkını geri kazandı

12 Haziran 2021, Cumartesi 11:05
İran, Birleşmiş Milletlere (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için kaybettiği oy kullanma hakkını, borcunu ödedikten sonra yeniden kazandı.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa, o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın BM'ye aidat borcunu ödediğini duyurdu.

BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcu bulunan İran, BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını yeniden kazanması için gereken 16 milyon dolarlık minimum ödemeyi yaptı ve oy kullanma hakkını geri kazandı.

İran ocak ayında aralarında Nijer, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Zimbabve'nin de bulunduğu ülkelerle birlikte ödenmeyen borçlar nedeniyle BM Genel Kurulu'ndaki oy kullanma hakkını kaybetmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, BM, borç
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  • Toygar

    12.6.2021 13:31:02

    Bu BM'de ne garip bir sistemdir! Aidat ödemezsen oy hakkın yok! Daimi 5 üyeye uymazsa, hatta biri bile "yok" dese, sesini duyuramazsın! Ne güzel bir birliktelik hali! Tam az gelişmişlere göre olsa gerek ki, alternatiflerine kimse yeltenmiyor!

Risale-i Nur Külliyatı

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