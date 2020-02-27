İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Bir yetkilinin daha koronavirüse yakalandığı İran'da son durum? İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak." dedi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu. Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı. AA

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