İran'da 2 bin 825 mahkuma af ve ceza indirimi yapıldı

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının ise cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Açıklamada, kararın Kurban ve Gadir-i Hum Bayramları dolayısıyla alındığı ve Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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