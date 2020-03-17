İran'da 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı

Çin’den sonra koronavirüsün en çok kayba neden olduğu ülkelerden biri olan İran’da, salgına karşı önlem olarak aralarından siyasi tutukluların da bulunduğu yaklaşık 85 bin mahkûm geçici olarak serbest bırakıldı.

İran’da Yargı Erki Sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına 85 bin mahkûmu geçici olarak serbest bıraktıklarını duyurdu. İsmaili’nin verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında siyasi mahkûmlar da bulunuyor, serbest bırakılanların yarısını da güvenlik bağlantılı kişiler oluşturuyor. Mahkûmların ne zaman döneceğine dair bilgi ise verilmedi. İsmaili, “Cezaevlerinde salgına karşı koymak için önlemler de alındı” dedi. İran’da aşırı kalabalık cezaevlerinin hastalık yuvası olduğu konusunda uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta hükümete tüm siyasi tutukların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. İran daha önce de yaklaşık 70 bin mahkûmun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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