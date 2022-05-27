İran'da çöken binada ölü sayısı 22 oldu

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükselirken 48 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Abadan Valisi İhsan Abbaspur, kentte yapımı devam eden 10 katlı bir iş merkezinin çökmesi sonucunda ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı. Abbaspur, yaralıların sayısının ise 37 olduğunu aktardı. Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani de halen yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmalarıyla şu ana kadar 48 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 11 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Son olarak İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, dünkü açıklamasında ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı. AA

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