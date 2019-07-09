İran'da Devrim Muhafızları'na saldırı: 3 ölü

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker öldü.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker öldü.
İran devlet medyasında yer alan habere göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına silahlı saldırı düzenlendi.
3 Devrim Muhafızı askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA