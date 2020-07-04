İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

İran'da son günlerde peş peşe yaşanan ve 'sabotaj' şüphelerini akıllara getiren patlamalar serisine bir yenisi daha eklendi.

Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde bir elektrik santralinde yangın çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın merkez kenti Ahvan'da Zergan elektrik santralinde yerel saatle 10.30'da trafo patlaması sonucu yangın başladı.

Patlamanın 'hava sıcaklığından kaynaklandığı' belirtilirken, olayda ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ancak İran'da son günlerde artan patlama olayları ve yangınlar farklı iddiaları da beraberinde getirdi.

Natanz Nükleer Tesisi'ndeki " gizemli olayda" İsrail parmağı iddiası

Bu arada İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde perşembe günü meydana gelen ve tesisin çelik konstrüksiyon inşaatında hasara yol açan "kaza" veya "hadise" gizemini koruyor.

Olayın, İsrail'in sabotajı olabileceği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise, tesiste meydana gelen "olay"ın nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söyledi.

Tartışmalı tesiste önceki gün meydana gelen hadiseyle ilgili "saldırı" ve "sabotaj" iddiaları İranlı yetkililerce yalanlansa da, ülkede peş peşe meydana gelen patlamaların son halkasını teşkil eden olayla ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

Tesisin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatının zarar gördüğü ancak nükleer faaliyetlerde aksama olmadığı bildirilmişti.

New York Times gazetesi, "adını vermek istemeyen bir Orta Doğu istihbarat yetkilisi"ne dayandırdığı haberinde Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen hasarla ilgili ilk bulguların, olayın sabotaj olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.