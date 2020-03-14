İran'da günde 6 bin kişiye virüs testi yapılıyor

İran'da 50 laboratuvarda, günlük yaklaşık 6 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti.
Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti.
Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.
AA