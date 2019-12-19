'İran'da halkın yüzde 85'i gidişattan rahatsız'

İranlı sosyolog Muhammed Fazli, halkın yüzde 85'inin ülkedeki gidişattan memnun olmadığını söyledi.

İranlı sosyolog Muhammed Fazli, halkın yüzde 85'inin ülkedeki gidişattan memnun olmadığını söyledi. Entekhab haber sitesine göre Fazli, Tahran'da düzenlenen ve geçen ay benzin zammı sonrası meydana gelen sokak gösterilerinin ele alındığı "Köz Altındaki Ateş: Kasım Ayı Gösterilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı panelde konuştu. "Yöneticiler şunu bilmelidir ki halkın yüzde 85'i ülkenin gidişatından rahatsız." ifadelerini kullanan Fazli, yetkililerin "geç olmadan" halkın sesine kulak vermesi gerektiğini dile getirdi. Fazli, "Devlet halkın güvenini kazanmalıdır. Protestolardan dış güçlerin istifade ettiğini biliyorlar fakat başka bir çıkar yol bulamıyorlar. Yapılan araştırmalara göre, halkın yüzde 62'si, devletin göstericilerle diyalog kurmasını istiyor." değerlendirmesini yaptı. Göstericilerin çoğunun toplumun alt gelir grubundan olduğuna işaret eden Fazli, "Toplumsal adaletsizlik sürerse, toplumun geleceğe dair ümidi kalmayacak. Bu durum halkın daha da öfkelenmesine yol açacaktır." şeklinde konuştu. AA

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