İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 6 bin 418'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha öldüğünü ve 1680 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 418'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 101 bin 650'ye yükseldiğini kaydetti. Cihanpur ayrıca virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu, 81 bin 587 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu. AA

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