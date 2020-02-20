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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İran'da Koronavirüsle Mücadele Merkezi oluşturuldu

20 Şubat 2020, Perşembe 11:50
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin ölmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.

İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti. 

Rebii, hükümetin salgınla mücadele için tüm kapasitesiyle gerekli önlemleri alacağını belirterek, halka Sağlık Bakanlığı ile iş birliği ve tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.

İran'da koronavirüsten 2 ölüm

İran'da dün ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının öldüğünü açıklamıştı.

İran devlet televizyonu da ölen iki kişinin Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını duyurmuştu.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken 2 bin 128 kişi de salgın nedeniyle öldü.

AA

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