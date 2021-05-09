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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İran'da Kovid-19 nedeniyle 386 ölüm daha

09 Mayıs 2021, Pazar 13:45
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 386 artarak 74 bin 910’a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 141 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 44'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 654 bin 811’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 386 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 74 bin 910 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 538'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 109 bin 702’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 69 bin 126 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 655 bin 411 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 378 bin 744 kişiye aşının ilk dozunun, 276 bin 667 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 655 bin 411 doz aşı uygulandığı açıklandı.

AA

Etiketler: İran, Kovid-19
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