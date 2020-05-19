İran'da ölü sayısı 7 bin 119'a çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 7 bin 119'a, vaka sayısı ise 124 bin 603'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 62 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 119'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 111 artarak 124 bin 603'e ulaştığı bilgisini verdi. Cihanpur, 97 bin 173 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu. AA

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