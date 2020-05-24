"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

İran'da ölü sayısı 7 bin 417'ye yükseldi

24 Mayıs 2020, Pazar 20:00
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 58 kişi daha öldü, vaka sayısı 135 bin 701 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, telefonla devlet televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 58 kişinin daha öldüğünü ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 135 bin 701 olduğunu belirtti.

İran'ın 31 eyaletinin birçoğunda vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 13 eyalette Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 105 bin 801'e ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 800 bin 519 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 42
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 120 bine yaklaştı

    Şehitliklerde dua ve hüzün vardı

    ABD'de ölü sayısı 98 bin 706'ya yükseldi

    Netanyahu hakim karşısına çıktı

    Çocuklara Bayram coşkusunu en güzel şekilde hissettirelim

    AB, 'Kovid-19'a ekonomik çözüm arıyor

    Yetim emanetler unutulmadı

    İran'ın güneybatısında deprem

    Sağlık çalışanlarının hasreti devam ediyor: "İlk defa yalnız bir bayram geçireceğim"

    Rusya'da vaka sayısı 350 bine yaklaştı

    Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine hasret kaldı

    'Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir'

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları...

    Dünya genelinde vaka sayısı 5.5 milyona yaklaştı

    Brezilya'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hafter milisleri Bayram sabahında da saldırdı

    "Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı"

    Süleymaniye Camisi, Bayram sabahına ilk kez sessiz girdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku
    Genel

    Duyuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Korona’nın unutturduğu ölüm
    Feyzullah ERGÜN

    Vücudun probiyotikle desteklenmesi (1)
    Rifat OKYAY

    Herkes işine baksın!..
    Adnan NACİR

    Askıda Banayasa
    Hanefi Örnek

    Bayram bize bayram olsun
    Ahmet BATTAL

    Devlet refleksi ve cemaat refleksi
    Faruk ÇAKIR

    Nerede eski bayramlar?
    Genel

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.