İran'da virüs endişesi: Cuma namazları iptal edildi

İran'da yeni tip koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 92’ye ulaştı, vaka sayısı üç bine yaklaşırken, ülkede eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazları ile birlikte futbol maçları iptal oldu.
Yine önlemler çerçevesinde hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.
Euronews Türkçe