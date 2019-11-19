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19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

'İran’daki olaylarda ölü sayısı en az 106'

19 Kasım 2019, Salı 22:52
Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolar sırasında en az 106 kişinin öldüğü ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi. 

İran'daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistler tarafından verilen "güvenilir bilgilerin", göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiği kaydedildi.

Eylemcilerin bazı noktalarda çatılardan, bir kez de helikopterden keskin nişancılar tarafından hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'in de "Yetkililer bu acımasız ve ölümcül baskıları derhal sona erdirmeli ve insan hayatına saygı göstermelidir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin öldüğünü açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu.

AA

Etiketler: iran
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