İran'dan Irak sınır bölgesine saldırı

İran Devrim Muhafızları Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde "terörist üsler" olarak tanımladığı bazı noktalara saldırı düzenledi. İran devlet televizyonu konuya ilişkin ayrıntı vermeden olayda şu ana kadar ölen bulunmadığını aktardı.

Devrim Muhafızları mart ayında da İran devlet televizyonu tarafından Erbil'deki "İsrail'in stratejik merkezleri" olarak tanımlanan hedeflere saldırı düzenlemiş, saldırının Suriye'de İsrail'in hava saldırıları sonucu öldürülen İranlı askeri personelin intikamı olarak ifade edilmişti.

Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi ise mart ayındaki saldırıda yalnızca sivil alanların hedef alındığını ve yabancı ülkelere ait alan bulunmadığını belirterek saldırıya ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etmişti.

İsrail, Suriye'deki İran destekli Hizbullah ve diğer 'terörist gruplara' yönelik sıklıkla hava saldırıları düzenliyor ancak genel olarak bu saldırılarla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana bu saldırıları düzenlediğini kabul eden İsrail düzenlediği operasyonları "başdüşmanı İran'ın yanı başında zemin bulmasını önlemek amacıyla doğan ihtiyaçtan kaynaklandığı" ifadesiyle savunuyor.