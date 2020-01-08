İran, dünya toplumuna çağrıda bulundu

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, dünya toplumunun ABD’den tüm askeri kuvvetlerini Ortadoğu’dan çıkarmasını talep etmesi gerektiğini belirtti.

Ravanchi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvelik Konseyi’ne gönderdiği mektupta dünya toplumunun ABD’den tüm askeri kuvvetlerini Ortadoğu’dan çıkarmasını istemesi gerektiğini ifade etti.

Mektupta, “ABD’nin sorumsuz politikası ve yasaya aykırı faaliyetleri eskisi gibi sadece uluslararası hukuk ve düzen temellerini tehlike altında bırakmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için reel tehdit oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.

Ravanchi ayrıca mevcut duruma boyun eğmeme, ayrıca Washington'un ‘yasadışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerini’ durdurulmasına yönelik taleplerini devam ettirme çağrısında bulundu.

