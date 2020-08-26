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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İran Turizm Bakanı: Ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı

26 Ağustos 2020, Çarşamba 13:44
İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Munisan, Kovid-19 nedeniyle ülkeyi ziyaret eden turist sayısının neredeyse sıfıra yaklaştığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizme etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 sebebiyle dünya genelinde turizm sektöründe büyük gerileme olduğunu belirten Munisan, "İran'da geçen yıl nisan, mayıs, haziran aylarında turist sayısı 300 bin iken, yıl sonunda toplam sayı 8 milyon 700 bine ulaşmıştı. Bu yıl aynı aylarda turist sayısı 74'e kadar geriledi ve neredeyse sıfıra yaklaştı." dedi.

İran'da turizm sektörü 12 trilyon tümen zarara uğradı

Munisan, bu süreçte İran'da turizm sektörünün 12 trilyon tümen (yaklaşık 600 milyon dolar) zarar ettiğini aktardı.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 20'ye, vaka sayısı da 365 bin 606'ya ulaştı.

AA

Etiketler: İran Turizm Bakanı, turist
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