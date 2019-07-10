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10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İran ve Fransa Tahran'da görüştü

10 Temmuz 2019, Çarşamba 16:33
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üst düzey danışmanı Bonne, başkent Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Şemhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne, başkent Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü.

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra İran'ın bir yılı aşkın süredir anlaşmayı tek başına sürdürdüğünü ve Avrupa'nın bu süreyi değerlendiremediğini ifade eden Şemhani, "İran'ın kesin kararı, diğer tarafların nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde taahhütlerini yerine getirmektir. Anlaşmayı tek taraflı sürdürme dönemi sona erdi." dedi.

Talepleri karşılanıncaya kadar nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kademeli azaltılmasının İran'ın "değişmez stratejisi" olacağını belirten Şemhani, bununla ilgili adımların anlaşmanın 26 ve 36'ncı maddelerine dayanarak atıldığını ifade etti.

Avrupa ülkelerinin ABD'nin tek taraflı siyasetine karşı etkisizliğini eleştiren Şemhani, "ABD, Avrupa'nın bağımsızlığını da rehin almış durumda. Avrupa Birliği ülkeleri, bağımsızlıklarını korumak için ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı durmalıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Danışmanı Bonne ise Tahran ile Washington arasında ara bulucu rolüyle ya da ABD'nin mesajını taşımak için Tahran'a gelmediğini belirtti.

Macron'un nükleer anlaşmayı korumak ve gerginliği azaltmak için çalıştığını aktaran Bonne, "Emmanuel Macron, ABD’nin İran’a karşı ekonomik savaşında ateşkes sağlayabilmek için ortak girişimlerde bulunuyor ve bu girişimlerin artan gerilimleri azaltacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: İran, Fransa, görüşme, Tahran
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