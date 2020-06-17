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17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Irkçılık demokrasinin düşmanı

17 Haziran 2020, Çarşamba
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD’de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan tartışmalar kapsamında Almanya’da da ırkçılıktan dolayı insanların öldürüldüğünü söyledi.

Irkçılığın her türlüsünün demokrasinin düşmanı olduğunu ifade eden Steinmeier, ırkçılığın olduğu yerde demokrasinin tehlikede olduğunu belirtti. Steinmeier, “Burada da insanlar, herhangi bir özellik onların bir azınlığa ait olduğunu gösterdiğinden, koyu tenli olduklarından, kipa taktıklarından, camide namaz kıldıklarından veya farklı göründüklerinden dolayı ayrımcılığa ve saldırıya uğruyor ve tehdit ediliyorlar.” şeklinde konuştu. Almanya’da 20 yıl önce Mozambikli 3 çocuk babası Alberto Adriano’nun Neonaziler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Steinmeier, “Almanya’da onun ismi birçok isimden biridir sadece. Almanya’da da ırkçılık öldürüyor.” ifadesini kullandı. Steinmeier, Alman hapishanelerinde siyahilere yönelik şiddeti ve hapishanelerde aydınlatılmayan ölümlerin bulunduğunu aktardı. Steinmeier, ırkçılıkla mücadelede ırkçı olmamanın yeterli olmadığını, vurgulayarak, “Goerge Floyd’un ölümünden şikayet ederek kendi ülkemizdeki ırkçılığı gizleyemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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