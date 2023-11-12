İşgal varken normalleşme yok

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü ortak zirvesinde Filistinlilere karşı işlenen “suçlardan” İsrail’in sorumlu olduğu belirtilerek Gazze’deki operasyonlara “bir an önce son verilmesi” çağrısı yapıldı.

Bildiride, “işgalci güç” olarak tanımlanan İsrail’in, yerleşimlerin inşası ve genişletilmesi, topraklara el koyulması ve Filistinlilerin yerinden edilmesi başta olmak üzere, işgale sebebiyet veren tüm yasa dışı eylemlerini sona erdirmesi gerekliliğine yer verildi. Barışa bağlılığın, İsrail işgalini sona erdirecek, Arap-İsrail çatışması konusunda uluslararası hukuka uygun stratejik bir çözüm olduğu belirtilen bildiride, Orta Doğu’da barışı yeşertme çabalarının temelinde İsrail’le barışmanın yer aldığı kaydedildi. İsrail’le normal ilişki kurmanın ön koşulunun İsrail’in tüm Filistin ve Arap toprakları üzerindeki işgalini sona erdirmesi, bağımsız ve egemen Filistin devletinin 4 Haziran 1967 sınırlarına riayet ederek Doğu Kudüs başkentli kurulması olduğu bildiride yer aldı.

Hakiki bir barış süreci başlatılmalı

Liderler, Filistin halkının, kendi kaderini tayin, Filistinli mültecilerin yurda geri dönüşü ve tazminat haklarının tanınmasını esas alan 2002 Arap Barış Girişimi’nin tüm hükümlerine bağlılığını vurgulayarak, Filistinli mülteciler için BM Genel Kurulunun 1948 yılında aldığı 194 sayılı kararı çerçevesinde adil çözümü destekledi. Bildiride şunlar kaydedildi: “Uluslararası toplumun derhal, iki devletli çözüm temelli, Filistin halkının tüm meşru haklarını, başta bağımsız, egemen devletlerini 4 Haziran 1967 sınırları çerçevesinde, Doğu Kudüs başkentli olarak kurma hakları olmak üzere tüm haklarını karşılayan ve İsrail’le güvenlik ve barış içinde yan yana yaşamasını, tüm uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi’nin tüm unsurları çerçevesinde ciddi ve hakiki bir barış süreci başlatması ihtiyacını vurguluyoruz.”