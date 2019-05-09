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İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Almanya'ya; Mültecilere iyi davran

09 Mayıs 2019, Perşembe 17:01
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi 2018 yılında yayınladığı raporda Almanya'ya sınır dışı ettiği mültecilere davranışını iyileştirme çağrısı yaptı. Raporda 2018 yılında Münih'ten havalanan ve Afgan mültecileri taşıyan bir uçakta mültecilere uygulanan polis şiddetine yer verildi.

Perşembe günü yayınlanan rapor 2018 yılında Münih’ten havalanan ve Afgan mültecileri taşıyan bir uçakta yer alan komite temsilcilerinin gözlemlerine dayanıyor. Raporda, polisin direnen bir mülteciyi hareketsiz hale getirmek için koluyla bir mültecinin boğazını sıktığına yer veriliyor.

Raporda, “yoğun acı hissi yaratarak kişiyi işbirliği yapmaya yönelten davranış” komite uzmanları tarafından eleştirilirken söz konusu uygulamanın “orantısız ve yersiz” olduğu ifade edildi. Komite ayrıca benzer tekniklerin uygulamasını durdurmak için Almanya’ya acil önlem alma çağrısında bulundu. Federal Adalet Bakanlığı rapor sonrası yaptığı açıklamada, “Federal Polis Teşkilatı’nın önerileri dikkate alacağı ve uygulamaya koyacağını” ifade etti.

"Almanya, sınır dışı kararını çok geç bildiriliyor"

Almanya, sınır dışı etme kararını taraflara son dakikada bildirdiği gerekçesiyle de eleştirildi. Ayrıca, muhatapların gözaltında olmadığı durumlarda dahi sınır dışı kararlarının bir hafta öncesinden bildirilmediğine yer verildi. Komite, sınır dışı edilecek insanların bu duruma psikolojik olarak kendilerini hazırlayabilmesi için bildirimin zamanlamasının önemine dikkat çekti.

Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi, Avrupa İşkenceye Karşı Sözleşmesi’nin uygulamasını denetlemekle görevli. Strassbourg’da bulunan Komite, ceza infaz uzmanları, doktorlar, ve psikologlar eşliğinde üye ülkelerde bulunan ve kişilerin arzuları dışında tutulduğu kurumlara ziyaret düzenleyerek, denetimler gerçekleştiriyor.

Etiketler: Avrupa Konseyi, Almanya, mülteci
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