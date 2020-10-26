İslâm karşıtlığına Hıristiyan tepkisi

HIRİSTİYAN ARAPLAR, FRANSA’DA HAZRETİ MUHAMMED’E (ASM) VE MÜSLÜMANLARA HAKARET EDİLMESİNE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ. LÜBNAN ASILLI CELAL ŞEHDA, SÖZ KONUSU TWEETİNİN ALTINDA DA “MUHAMMED RESULULLAH” YAZISINI PAYLAŞTI.

Hırİstİyan Araplar da Fransa’nın İslâm karşıtı tutumuna tepki gösterdi. Hıristiyan Araplar, Fransa’da Hazreti Muhammed’e ve Müslümanlara hakaret edilmesine sosyal medya üze- rinden tepki gösterdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu spikerlerinden Lübnan asıllı Celal Şehda, Twitter üze- rinden yaptığı açıklamada, “Ben Celal Şehda, Arabım, Doğuluyum ve Hıristiyanım. İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’e yapılan hakareti şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullandı. Arap dünyasından Macron yönetimine tepkiler katlanarak büyüyor

“KARŞI ÇIKAN BİR HIRİSTİYAN’IM”

Şehda, söz konusu tweetinin altında da “Muhammed Resulullah” yazısını paylaştı. Al Jazeera’nın bir diğer Lübnanlı spikeri Gade Uveys de Müslümanların duygularının zedelenmesini ve terörün İslâm ile bağdaştırılmasını kabul etmediğini belirtti. Ayman Dababneh isimli kullanıcı ise Twitter hesabından, “Müslüman kardeşlerime saygı duymayan ve hakaret eden, Ürdünlü bir Hıristiyan olarak bana da saygı duymuyor demektir.” açıklamasında bulundu. Dababneh, açıklamasının altında da “Ben, İslâm dinine hakaret edilmesine karşı çıkan bir Hıristiyanım” yazılı resim paylaştı. Twitter’da “Resulullah’a hakarete karşı” etiketiyle başlatılan kampanyaya katılan Mısırlı Hıristiyan Andrew Midhat da Müslümanlara yapılmış bir hakaretin kendilerine de yapılmış sayılacağını kaydetti. Mısırlı avukat Nevin Melek ise “Resulullah’a hakarete karşı” etiketi altında kutsal kitaptan “ötekine” saygı duymakla ilgili alıntılar paylaştı. Fransa’da 16 Ekim’de Hazreti Muhammed’e (asm) hakaret muh- tevalı karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslâm’ı ve Müslümanları hedef alan a- çıklamalarda bulunması tartışma ve İslâm dünyasında protestolara yol açtı.