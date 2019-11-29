İslamafobi için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakâr Parti’de İslamofobinin yol açtığı “incinme ve kırgınlıklar” için özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cornwall kentindeki Goonhilly Uydu Yer İstasyonu’nu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Açıkçası, Muhafazakar Parti’de İslamofobi ya da ne varsa sıfır tolerans gösteriyoruz.” dedi.Parti içinde İslamofobi, antisemitizm ve her türlü ön yargı veya ayrımcılığa ilişkin Noel’den önce bağımsız bir soruşturma yapacaklarını söyleyen Johnson, partisindeki İslamofobiden dolayı özür dileyip dilemediğinin sorulması üzerine de “Elbette ve neden olunan tüm incinme ve kırgınlar için özür diliyoruz.” diye konuştu.

Müslümanlar islamofobi tehdidiyle karşı karşıya

Johnson’ın açıklamaları, Britanya Müslüman Konseyi’nin (MCB) Muhafazakâr Parti’yi İslamofobiye hoşgörüyle yaklaşmakla suçlamasının ardından geldi. Müslümanların İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, “Bu, özellikle İslamofobiye inkâr, ret ve hileyle yaklaşan Muhafazakâr Partide akut bir meseledir. Muhafazakâr Partinin İslamofobiye hoşgörülü yaklaştığı, toplumda artmasına izin verdiği ve bu tür bir ırkçılığın kökünü kazımak için gerekli tedbirleri alamadığı birçok Müslüman tarafından çok açık bir şekilde görülmektedir.” ifadesi kullanılmıştı. Johnson, peçe takan kadınları “posta kutusu” ve “banka soyguncularına” benzetmişti. Parti daha önce de çok kez İslâm karşıtlığıyla suçlanmıştı.