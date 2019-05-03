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3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

İslamofobinin sebebi dinî değil

03 Mayıs 2019, Cuma 17:20
ABD’de İslamofobi üzerine yayımlanan raporda, ülkedeki Müslüman karşıtlığının kişilerin sahip olduğu dinÎ inançlardan dolayı değil, siyasÎ kaynaklı olduğu sonucuna varıldığına yer verildi.

Washington DC merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), “Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobinin Tahmini ve Önlenmesi” başlıklı 27 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda, bir Müslümanı şahsen tanıyan bir Amerikalının tanımayana kıyasla Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğu kaydedildi. Raporda, Müslümanların dinî ayrımcılık gören muhtemel en yüksek grup olarak kaldığına işaret edilerek, ISPU’nun İslamofobi Endeksinin 2018’de yüzde 24’ten 2019’da yüzde 28’e yükseldiğine dikkat çekildi. Rapora göre, Amerika’daki inanç toplulukları arasında, Müslüman aleyhtarı düşünce konusunda Yahudi toplumu yüzde 18 ile en düşük dini grup çıkarken, beyaz evanjelikler ise yüzde 35 ile en yüksek dinî grup çıktı.

“Müslüman arkadaşlar edinin”

ISPU Araştırma Direktörü Dalia Mogahed, rapordaki verilerin, insanların inançlarının onları İslamofobik yapmadığını gösterdiğini belirterek, “Amerika’daki çoğulculuğu geliştirmek isteyenler için bu iyi bir şey. Politik ideoloji dini inançlardan daha kolay şekil verilebilir olduğu için bu Müslüman karşıtı duyguların değiştirilebileceği anlamına geliyor” değerlendirmesini yaptı. Mogahed, Müslüman karşıtı nefretle mücadelede somut çözümler olduğunu vurgulayarak, “Sonuç oldukça açık, genel olarak daha az bağnaz olmak için Müslüman arkadaşlar edinin, İslâm hakkında öğrenin” tavsiyesinde bulundu. Dört yıldır bu araştırmayı yaptıklarını hatırlatan Mogahed, Müslümanların yüzde 63’ünün ülkenin gidişatı yönünden memnun olduklarını söyledikleri ISPU 2016 anketine kıyasla, bu yılki yüzde 33 iyimserlik oranının sert bir düşüş olduğuna dikkati çekti.

AA

Etiketler: ABD, İslamofobi, Müslüman, din
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