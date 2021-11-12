İslamofobiye karşı dünyayı pedallıyor

Almanya’da yaşayan 47 yaşındaki Recai Karaca Pak, Avrupa medyasının Müslümanlar ve Türklerle ilgili asılsız haberlerini çürütmek için bisikletiyle dünyayı geziyor.

Almanya’da yaşayan Recai Karaca Pak, Avrupa’da Müslümanlara ve Türklere yönelik faşist, İslamofobik haberlerin asılsız olduğunu anlatarak, bisiklet üstünde farkı ülkelerde kara propagandaya karşı mücadele ediyor. Salzgitter’de doğan ve Köln’de yaşayan inşaat mühendisi Recai Karaca Pak 47 yaşında. Avrupa genelinde Müslümanlara ve Türklere karşı medya organlarının zaman zaman yürüttüğü algı çalışmasından duyduğu rahatsızlık onu uzun bir yolculuğa sürükledi. Bisikletine atlayan genç mühendis, algı çalışmasını dünyaya anlatmak için 2020 yılı Ağustos’unda yollara düştü ve yolculuğun 6. haftasında Türkiye’ye ulaştı. Bir yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli illerini gezdikten sonra 29 Ekim 2021’de İstanbul’a geldi. Avrupa medyasının faşist ve İslâm karşıtı söylemlerine karşı pedal çevirerek, ülke ülke gezen Pak, bu uzun yolculuğa çıkış öyküsünü ve amacını anlattı. Avrupa’da Müslümanlara, Türklere karşı medya tarafından bir karalama propagandası yürütüldüğünü ifade eden Pak:

“Bu durum ırkçılığa kapı açıyor. Ben de farkındalık oluşturtmak için bisikletime atlayıp Avrupa’dan Türkiye’ye doğru yola çıktım. Avrupa ülkelerini gezerek yapılan propagandanın yanlış olduğunu insanlara anlattım.” diye konuştu.

Bizi tanıyanlar bize karşı değil

Pak, Avrupa’nın birçok ülkesine uğrayarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti: “Avrupa’da bizim aleyhimizde yapılan haberlerden şikâyetçiyiz. Bizi tanıyan Avrupalılar bize karşı değil, onlarla çoğunlukla kardeş gibi ilişkilerimiz var, ama tanımayanlar medya propagandaları nedeniyle bize soğuk bakıyor, bize yanaşmada zorluk çekiyorlar ya da mesafe koyuyorlar. Ben bizi tanımayanlara insanlığımızı, karakterimizi göstermek istiyorum. Irkçılığa karşı bizle tanışmalarını, kendi kültürümüzü ve tarihimizi onlara anlatmak istiyorum. Biz Avrupa’da gençliğimizden beri ırkçılığa maruz kalıyoruz. Birçok yere yabancı olduğumuz için girişlerimiz yasaklandı. Çoğu yerde iş bulmakta olsun, daire kiralamakta olsun birçok sorun yaşadığımız bilinen bir gerçek. Camilerimiz yılda 400’den fazla saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız bu sorunları da gittiğim yerlerde anlatıyorum. Bize karşı yapılan bu durumun çözümü kendimizi tanıtmak ve ifade etmektir.”