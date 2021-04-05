İspanya, aşılama hızını artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaz sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefinden şu ana kadar çok uzakta gözüken İspanya, yeni doz aşıların gelmesiyle süreci hızlandırmaya başladı.

Ülkeye nisan sonuna kadar 6 milyon doz aşı geleceğini, bugün 1,2 milyon dozun ulaştığını açıklayan hükümet yetkilileri, Paskalya Bayramı tatili boyunca ara vermeden devam eden Kovid-19 aşılama sürecinin bundan sonra hızlanacağını belirtti.

Kovid-19 aşılama sürecine 27 Aralık'ta başlayan İspanya'da şu ana kadar yaklaşık 10 milyon kişi ilk doz aşıyı olurken aşı sürecini tamamlayanların sayısı 3 milyonu buldu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birkaç hafta öncesine kadar haftada yaklaşık 800 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirerek, bu rakamın şu anda 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 500 bin arasında olduğunu, hedefe ulaşmak için ise haftada 2 milyon 200 bin aşının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan İspanyol basınına konuşan uzmanlar ise bu zamana kadar çok yavaş ilerleyen aşılama sürecinin son bir hafta hızlansa da yaz sonuna kadar nüfusun (yaklaşık 47 milyon) yüzde 70'inin aşılanma hedefinin gerçekleştirilmesini çok uzak gördüklerini söyledi.